ضبط 553 كيلو أسماك ولحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بالغربية (صور)

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين، من خلال حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

ضبط 553 كجم من الأسماك والدواجن

جاء ذلك خلال متابعته الحملات التي قامت بها المديرية والتي أسفرت عن ضبط 553 كجم من الأسماك والدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مراكز كفر الزيات، سمنود، بسيون، والمحلة الكبرى، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر للمخالفين.

تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين

وشدد محافظ الغربية على تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء صحي وآمن للجميع.

لن نسمح بأي تهاون يهدد سلامة المجتمع

وأضاف: “لن نسمح بأي تهاون يهدد سلامة المجتمع، ونعمل على تعزيز الرقابة مع توعية التجار والمستهلكين بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية.”

كما دعا محافظ الغربية أصحاب المحال إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على سلامة الجميع.

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