الدوري التركي، غازي عنتاب يتقدم بهدف أمام ريزة سبور بالشوط الأول

الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة غازي عنتاب أمام نظيره ريزة سبور، بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب كاليون ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لفريق غازي عنتاب اللاعب أوكوريكي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

تشكيل غازي عنتاب في مواجهة ريزة سبور

بدأ فريق غازي عنتاب المباراة بتشكيل مكون من:

دبوديس - كيزيلداج - برونو فييانا - مباكاتا - بابا أليوني ندياي - ديان سوريسكو - أوزكييذيك - إيسكيهالك - لونجوفي - أوكوريكي - خليل درويس أوغلي

طرابزون يتعادل مع قاسم باشا

من جهة أخرى، تعادل فريق طرابزون سبور مع ضيفه قاسم باشا 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بالجولة 15 من الدوري التركي.

أهداف مباراة طرابزون سبور ضد قاسم باشا



وسجل هدفي طرابزون سبور سيمون بانزا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وأنطوني نواكايمي في الدقيقة (82).

فيما سجل هدفي قاسم باشا كارلوس كافو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ونونو دا كوستا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، كما رفع قاسم باشا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.