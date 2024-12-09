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اقتصاد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض وانخفاض البط اليوم بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم ، ارتفاعًا، تراوح ما بين 50 قرشًا وجنيهين، بينما انخفض سعر البط انخفاضات ما بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم والشركات المنتجة للكتاكيت.

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 34 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

 

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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، فيتو

 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر؛ في السطور الآتية:

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 18 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 17 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 11 جنيها إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

 

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 40  جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 39 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 34 إلى 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 37 جنيهًا.

 

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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، فيتو

 

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 39 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 12 جنيها عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 48 إلى 49 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

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