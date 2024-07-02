شوارع مظلمة يكسرها خيال ظل المارة، تنفيذ قرارات غلق المحال بالدقهلية (صور)

بدأت محافظة الدقهلية في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بتعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية.

الإشراف على تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال

حيث كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء أمس الإثنين رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بالمتابعة والإشراف على تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والورش والمحال الحرفية اعتبارًا من الإثنين الموافق 1 يوليو وحتى 26 سبتمبر المقبل والتي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

نناشد جميع أصحاب المحال التجارية بالالتزام

وقال "مختار" نناشد جميع أصحاب المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش الحرفيه بالالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والغلق لعدم تعرضهم للمسألة القانونية مشددًا علي أنه هناك متابعة يومية لتطبيق المواعيد الجديدة للفتح والغلق.

تنسيق كامل لتنفيذ قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال

وأكد "المحافظ" أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية لتنفيذ قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش من خلال التعاون بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومأموري المراكز الشرطية.

رؤساء المدن تتابع تنفيذ قرار غلق المحلات

وشدد " مختار " على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية والمطاعم للتأكد من التزام أصحابها بمواعيد الفتح والغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

المتابعة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

ووجه " المحافظ " لمسؤولي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش تنفيذا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتعديل مواعيد الفتح والغلق للمحال.

قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه

وأوضح " محافظ الدقهلية " أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه برئاسة وزير التنمية المحلية قد قررت أن تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المحال التجاريه والمولات والمطاعم والورش الحرفيه على النحو التالى:

أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.

خامسًا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

تنفيذ مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بتعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه في هذا الشأن.