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رياضة

تشيلسي يحول تأخره للفوز 3/4 على توتنهام في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تشيلسي
تشيلسي

توتنهام وتشيلسي، فاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل الهدف الاول والثاني لفريق توتنهام، سولانكي وكولوسيفسكي في الدقائق 5 و11.

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 بينما سجل هدف تشيلسي اللاعب سانشو في الدقيقة 17. 

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 وفي الشوط الثاني نجح كولر بالمر من تسجيل هدف تشيلسي الثاني والرابع في الدقائق 61 و84 من ركلتي جزاء، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق انزو فيرنانديز في الدقيقة 73، وجاء هدف توتنهام الثالث عن طريق سون في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع.

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تشكيل توتنهام  ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي  أمام توتنهام 

 

ترتيب توتنهام وتشيلسي 

وبتلك النتيجة يعزز تشيلسي تواجده في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر ليفربول، والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون ـ في حين أن توتنهام يتوقف رصيدها عند 20 نقطة، لتحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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