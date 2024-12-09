السجن لموظف وسيدة بتهمة الاستيلاء على 3 مليون جنيه من شركة بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة موظف بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات والحبس سنة مع الشغل لربة منزل لاتهامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 مليون جنيه من أموال الشركة محل عمل المتهم الأول.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته عاملًا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 3 مليون جنيه، وكان ذلك من خلال حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكي، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.

وأضاف أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه، وكان ذلك بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العاملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وأرسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب تزويرًا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهي كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة على خلاف الحقيقة واستحقاقها أجرًا.

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