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حوادث

حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية في الإسكندرية

حبس عنصر إجرامى وزوجته،
حبس عنصر إجرامى وزوجته، فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية في الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان قطاع الأمن العام ، قد تمكن من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية  قيام (عنصر جنائى، وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 17 خاتم لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة فى التزوير"جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمولة – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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المحررات الرسمية المؤهلات الدراسية الاحوال المدنية بطاقات الرقم القومى تزوير المحررات الرسمية النيابة العامة قطاع الأحوال المدنية قسم شرطة مينا البصل

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