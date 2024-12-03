الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة لتزوير العملات الأجنبية والمحلية بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابى تتزعمه
ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة لتزوير الدولارات والعملات الوطني

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على  تشكيل عصابى تخصص فـى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

 

تزوير الدولارات والعملات الوطنية بالقاهرة 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، سيدة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعه وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هاتف محمول – شهادات تخرج مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
 

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