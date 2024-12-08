ضبط تشكيل عصابي لتزوير المؤهلات الدراسية بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عصابة حمادة وتوتو لتزوير المؤهلات الدراسية وتغير بيانات البطاقة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (عنصر جنائى، وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 17 خاتم لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة فى التزوير"جهاز كمبيوتر بمشتملاته"- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هاتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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