جولة تفقدية لوكيل التعليم بالإسكندرية على المدارس

قام الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الزهور الرسمية لغات بإدارة غرب التعليمية

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( بداية ).

جولات تفقدية لتعليم الإسكندرية على بعض المدارس بالمحافظة

كما جاء ذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة ؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتفقد بعض قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وأشاد بالانضباط وتفاعل الطلاب، كما أشاد بانضباط العملية التعليمية وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري واستخدام الوسائل التعليمية وتفعيل مبادرة بداية، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.

ووجّه للطلاب رسالة طمأنة مؤكدًا ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

واختتم الدكتور عربي أبو زيد جولته التفقدية بمتابعة مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات وشدَّد مدير المديرية على انضباط حضور الطالبات، مشيدًا بكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والمعرض الدائم لأنشطة المدرسة، وكذلك الانضباط الإداري وندوات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه وأهمية القراءة ودور الشباب في استمرار مسيرة البناء والتنمية

كما أشاد بتفعيل أنشطة المكتبة ومعامل الكيمياء والفيزياء والأحياء ومعمل التطوير التكنولوجي وتعظيم الاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي وأصدر تعليماته لمدير عام الإدارة بمنح مكافأة تشجيعية مالية لرمضان عطية أمين المرافق بالمدرسة.

وأثنى على تفعيل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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