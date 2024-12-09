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30 شركة ومؤسسة في ملتقى توظيفي بجامعة برج العرب التكنولوجية

الملتقى التوظيفي
الملتقى التوظيفي بجامعة برج العرب التكنولوجية، فيتو

 نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية في الإسكندرية اليوم الاثنين، الملتقى التوظيفي والتدريبي الأول لطلابها وخريجيها، بهدف دمج وتوظيف الشباب في دخول سوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

 

الملتقي التوظيفي في جامعة برج العرب التكنولوجية 

 وتضمن الملتقى مايقرب من ٣٠ شركة ومؤسسة صناعية وصحية تقدم عددا من الوظائف للخريجين وتدريب طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، كما تضمن الملتقى معرضا توظيفيا حيث عرضت الشركات والمؤسسات المشاركة فرص العمل المتاحة للخريجين في مختلف التخصصات.

 

وافتتح الملتقى، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، الذي أعرب عن سعادته بانعقاد هذا الحدث الهام الذي يجمع بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، مؤكدًا أن الملتقى يمثل خطوة عملية نحو تهيئة الطلاب والخريجين لاحتياجات سوق العمل المتطورة، كما صرح، رئيس الجامعة، بأن هذا الملتقى يمثل خطوة هامة لتمكين شبابنا من الدخول في سوق العمل بثقة وكفاءة عالية، بما يساعدهم على الاندماج سريعًا في بيئة العمل.

تعزيز الشراكات لخريجي الجامعة

 وأضاف الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة: “يأتي هذا الملتقى تتويجًا لجهود الجامعة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والتكنولوجية ونسعى باستمرار لتقديم مبادرات تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وربطهم بأصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية لهم.”

وألقت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب رئيس الملتقى، كلمة أكدت فيها أهمية هذا الملتقى كفرصة لطلاب الكلية والخريجين للتواصل مع أصحاب الأعمال والتعرف على احتياجات السوق. وأضافت: “إن هذا الحدث يمثل بداية واعدة لتعزيز فرص التوظيف لخريجينا في مجالات العلوم الصحية المتطورة”. 

 

شراكة الجامعة والمجتمع المدني 

 وأضاف الدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: “هذا الملتقى يمثل نافذة لتقديم طلابنا إلى سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تشهد تطورًا متسارعًا. نحن نسعى دائمًا لتزويد الطلاب بالتعليم العملي والتقني الذي يؤهلهم لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.”

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