الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن طاقم حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة  دوري أبطال أفريقيا.

 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

 

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

موعد مباراة الترجي التونسي وبيراميدز 

وتقرر إقامة مباراة الترجي التونسي وبيراميدز  في التاسعة من مساء يوم السبت ١٤ ديسمبر الجاري على استاد رادس بالعاصمة تونس.

ترتيب مجموعة بيراميدز 

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

وصول بعثة بيراميدز إلى تونس

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تونس من مالي صباح اليوم لبدء مرحلة الإعداد لمواجهة الترجي التونسي في إطار لقاءات  دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق تعادل في مالي أمام نظيره دجوليبا في الجولة الثانية سلبيا ليضيف نقطة إلى رصيده الذي ارتفع إلى ٤ نقاط في قمة المجموعة.

وقررت إدارة البعثة أن يغادر الفريق مباشرة من مالي صوب تونس للدخول في معسكر بها حتى موعد لقاء الترجي، للتحضير جيدا للمواجهة الهامة، والفاصلة في تحديد قمة المجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا مباراة الترجي التونسي وبيراميدز موعد مباراة الترجي التونسي وبيراميدز الترجي التونسي بيراميدز الترجي التونسي وبيراميدز

مواد متعلقة

إهداء سفير مصر بموزمبيق درع النادي، المصري يستعد للعودة للقاهرة

مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام دجوليبا: أشركت لاعبين درجة حرارتهم وصلت لـ38

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

يورتشيتش يلقي محاضرة للاعبي بيراميدز قبل مغادرة فندق الإقامة (صور)

الكونفدرالية، نهضة بركان المغربي يتقدم على ستيلينبوش بثنائية نظيفة بالشوط الأول

تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يفوز على كالياري بهدف

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

محمد صلاح يتعرض للعنصرية في فرنسا (تفاصيل)

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

نجيب ساويرس عن كامل الوزير: الصناعة في عهده ستصل إلى مستويات مشوفتهاش قبل كده

منوعات

المزيد

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

سعر السكر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية