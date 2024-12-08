إخطار بيراميدز بالذهاب مبكرًا إلى ملعب مباراة دجوليبا بدوري الأبطال، اعرف السبب

يغادر فريق بيراميدز فندق الإقامة بالعاصمة المالية باماكو مبكرًا قبل انطلاق المباراة التي تجمعه بفريق دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا بحوالي ساعتين او ساعة ونصف.

جاء ذلك بناء علي تعليمات مسؤولي المباراة حيث تم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرًا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبًا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لستاد ٢٦ مارس.



موعد مباراة دجوليبا وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة دجوليبا وبيراميدز

تذاع مباراة دجوليبا وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه بيراميدز برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

ثم ساجرادا نقطة واحدة ودجوليبا بدون رصيد.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

يدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

وحرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز في باماكو قبل مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

وأهدى ممدوح عيد للسفير درع نادي بيراميدز وقميص الفريق هدية، تقديرًا لدور السفارة ودعمها للبعثة خلال فترة وجودها في مال.

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