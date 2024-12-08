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رياضة

غياب 7 لاعبين، ظروف صحية وإصابات تضرب بيراميدز قبل لقاء دجوليبا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يواجه الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز أزمة طاحنة بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل ساعات من خوضه مباراة دجوليبا المالي في إطار لقاءات  دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابات ونزلات البرد التي يعاني منها بعض اللاعبين.

عدم شفاء علي جبر 

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، استبعاد علي جبر قائد الفريق من مواجهة دجوليبا بسبب نزلة برد شديدة أصابته وتسببت في عدم خوضه للتدريب الأخير في باماكو وبالتالي خروجه من قائمة اللقاء.

استبعاد ماييلي وتوريه 

كما تشهد المباراة استبعاد المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي، وبالتالي تقرر استبعاده على أمل تجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي بالجولة الثالثة.

وكذلك قرر الجهاز الفني استبعاد لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه من اللقاء، في ظل إصابته بالعضلة الخلفية حيث لم يتدرب طوال فترة وجود الفريق في مالي وبالتالي خرج من القائمة، مع استمرار عمليات تأهيله للقاء الترجي.

وخلال الفترة الماضية، شهدت صفوف الفريق عدة إصابات قوية بنزلات برد حادة قبل اللقاء، تسببت في عدم تدريب مجموعة من اللاعبين إلا تدريب واحد فقط في مالي، وعلى رأسهم محمد حمدي وكريم حافظ ومروان حمدي ومحمود مرعي، وطارق علاء، وأحمد عاطف قطة، وكذلك علي جبر الذي تقرر استبعاده لاستمرار إصابته بنزلة البرد القوية

إصابة رمضان صبحي واكرامي

وتعرض الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي لنزلة برد حادة، ويشارك الثنائي في التدريبات رغم عدم اكتمال الشفاء في ظل ظروف الفريق.

وافتقد الفريق في وقت سابق، لجهود الثنائي أحمد الشناوي حارس المرمى والمهاجم إبراهيم عادل حيث لم يسافر الثنائي مع البعثة بسبب الإصابة بنزلة برد حادة.

وغاب كذلك المهاجم يوسف أوباما عن رحلة الفريق بسبب إصابته برشح في الركبة، فيما غاب لاعب الوسط النيجيري صديق إيجولا بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

موعد مباراة دجوليبا وبيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة دجوليبا وبيراميدز

تذاع مباراة دجوليبا وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال 

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه بيراميدز برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

ثم ساجرادا نقطة واحدة ودجوليبا بدون رصيد.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

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نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا رمضان صبحي ماييلي

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موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفدرالية والقناة الناقلة

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