العلاج الطبيعي تستقبل 31 ألف حالة خلال 3 أشهر

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجاري.

وأكد أن صحة الدقهلية شهدت على مدار تلك الفترة العديد من التطورات المتميزة، التي تمت وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.



وأضاف مدكور، أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على استقبال 31 ألف حالة، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.



كما أشار وكيل صحة الدقهلية إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى بوحدتي طناح التباعة للإدارة الصحية بالمنصورة وأحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لبلقاس، على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 255 جولة مرورية، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن أقسام العلاج الطبيعى،أجرت خلال الـ 3 أشهر الماضية نحو 88 ألف جلسة، من بينها نحو 16 ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى

وأشار إلى أن بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلًا التالى:

- إجمالي عدد الحالات: 31600

- إجمالي عدد جلسات: 88008

-إجمالي عدد الجلسات العيادة الخارجية 66712

- إجمالي عدد جلسات الاطفال: 5510

- إجمالي عدد جلسات حضانات: 1328

-إجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال: 642

- إجمالي عدد جلسات الكلي: 16747

-إجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي: 3257

ولفت عبد المنعم إلى أنه على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بالإدارة دورة تدريبية بمستشفى ميت غمر المركزى بعنوان (دور العلاج الطبيعى فى تأهيل الجهاز العضلى الحركى )فى الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر بمشاركة أكثر من 30 ممارس وأخصائي علاج طبيعي.



كما تم عقد 185 اجتماعًا فنيًّا لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب تدريبًا ميدانيًّا على رأس العمل بوحدات الغسيل الكلوى بمختلف وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة.



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