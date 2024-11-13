الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العلاج الطبيعي تستقبل 31 ألف حالة خلال 3 أشهر

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجاري. 

 وأكد أن صحة الدقهلية شهدت على مدار تلك الفترة  العديد من التطورات المتميزة، التي تمت وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.


وأضاف مدكور، أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على استقبال 31 ألف حالة، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.


كما أشار وكيل صحة الدقهلية إلى افتتاح قسمين  للعلاج الطبيعى بوحدتي طناح التباعة للإدارة الصحية بالمنصورة وأحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لبلقاس، على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 255 جولة مرورية، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور أكرم  عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى  أن أقسام العلاج الطبيعى،أجرت  خلال الـ 3 أشهر الماضية نحو  88 ألف جلسة، من بينها نحو 16 ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى  

 

وأشار  إلى أن  بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلًا  التالى: 
- إجمالي عدد الحالات:  31600
- إجمالي عدد جلسات:  88008
-إجمالي عدد الجلسات العيادة الخارجية 66712
- إجمالي عدد جلسات الاطفال:  5510
- إجمالي عدد جلسات حضانات:  1328
-إجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال: 642
- إجمالي عدد جلسات الكلي:  16747
-إجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي:  3257
ولفت عبد المنعم إلى أنه على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بالإدارة دورة تدريبية بمستشفى ميت غمر المركزى بعنوان (دور العلاج الطبيعى فى تأهيل الجهاز العضلى الحركى )فى الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر بمشاركة أكثر من 30 ممارس وأخصائي علاج طبيعي.


كما تم عقد 185 اجتماعًا فنيًّا لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب تدريبًا ميدانيًّا على رأس العمل بوحدات الغسيل الكلوى بمختلف وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة.
 

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

توفير فرص عمل وإسكان اجتماعي، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية باللقاء الأسبوعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الخطة الاستراتيجية الخدمات الصحية المستشفيات الحكومية تحسين جودة الخدمات الصحية بمستشفي ميت غمر المركزي جودة الخدمات الصحية صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي"

فيتامين ب المركب، يدعم الصحة النفسية والعقلية ويعزز المناعة

وزيرا الصحة والنقل يعقدان اجتماعًا لمتابعة تطورات منظومة الألبان الصناعية

من حقك تعرف وتعمل الصح، التأمين الصحي ينظم حملة لتوعية طلاب المدارس بالقليوبية

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جلسة بين الزمالك وجوميز بعد العودة من ليبيا، اعرف السبب

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هل يقضي إمام عاشور 6 أشهر خلف القضبان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads