ساديو ماني يقترب من الانتقال لعملاق أوروبا بسبب جماهير النصر

اقترب ساديو ماني لاعب النصر، من الانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي بعد تقديم عرض رسمي للنادي السعودي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: إن المهاجم السنغالي، ساديو ماني وافق على عرض رسمي من نادي إنتر ميلان الإيطالي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير سعودية أن سبب موافقة ماني على الرحيل بعد حالة فقدان الثقة بين جماهير النصر واللاعب، والانتقاد المستمر من الجماهير له.

وحسب التقارير الإعلامية، فقد قدم النادي الإيطالي، عرضًا مغريًا للاعب السنغالي، وسط تأكيدات أن المدير الفني للنصر ستيفانو بيولي، غير مقتنع بقدرات ماني، مما زاد من احتمالية رحيله.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه من المتوقع أن يتم حسم صفقة انتقال ماني إلى إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يسعى النادي الإيطالي لتدعيم صفوفه بلاعب بحجم وخبرة ماني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قد خسر مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، أمام فريق الاتحاد، بهدفين لهدف.

بشكتاش التركي يرغب في التعاقد مع ماني

وحسب منصة "فوتوماك" يرغب فريق بشكتاش التركي في التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات النجم السنغالي، مستغلًا موقف اللاعب السيئ في صفوف النصر السعودي الذي يقوده الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال الوقت الراهن.

وكان ماني قريبًا من الانتقال في صفقة إعارة إلى الاتحاد السعودي، واللعب بجانب النجمين الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ليواصل مشواره مع النصر في الموسم الجديد.

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