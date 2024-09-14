ساديو ماني يتلقى عرضا من فريق أوروبي

اقتحم فريق أوروبي جديد سباق التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي، سعيًا وراء الاستفادة من خدماته بصورة رسمية.

بشكتاش التركي يسعى لضم ساديو ماني

حسب منصة "فوتوماك" يرغب فريق بشكتاش التركي في التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات النجم السنغالي، مستغلًا موقف اللاعب السيئ في صفوف النصر السعودي الذي يقوده الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال الوقت الراهن.

وتحصل الفريق التركي سابقًا على خدمات لاعب من النصر، حيث سبق له الظفر بخدمات الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم الفريق السعودي السابق، عبر صفقة انتقال حر في يناير من العام الماضي.

وكان ماني قريبًا من الانتقال في صفقة إعارة إلى الاتحاد السعودي، واللعب بجانب النجمين الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ليواصل مشواره مع النصر في الموسم الجديد.

كوفاسيتش يهدد استمرار ماني مع النصر السعودي

يزداد موقف اللاعب السنغالي صعوبة مع النصر، في ظل مواصلة الأخير الحصول على اللاعبين الجدد، وسط معلومات تؤكد رغبته في التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط مانشستر سيتي، البالغ من العمر (30) عامًا.

وحال نجح النصر في الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي، فإن الفريق السعودي سيكون منفتحًا على فكرة التخلص من ماني بأي ثمن، في ظل عدم الحاجة لخدماته مستقبلًا.

مسيرة ساديو ماني

ومنذ إنهاء مشواره مع ليفربول، منضمًا إلى بايرن ميونخ عام 2022، فشل ماني في العثور على مستواه المفقود، ليخوض موسمًا واحدًا مع العملاق البافاري من دون تحقيق النجاح في الدوري الألماني، ومنه انتقل إلى النصر عام 2023، مقابل 30 مليون يورو.

وخاض اللاعب السنغالي مع "العالمي" 46 مباراة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 29 هدفًا، مع تقديم 11 تمريرة حاسمة، فيما شارك هذا الموسم عبر 5 مباريات، من دون أن يتمكن من هز الشباك حتى هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن ساديو ماني أحد الأسماء اللامعة التي لحقت كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى الدوري السعودي، لكن اللاعب السنغالي البالغ من العمر (32) عامًا، فشل في التأقلم مع الأجواء السعودية، علمًا بأن عقده مع النصر يمتد حتى الثلاثين من يونيو للعام 2026، فيما تصل قيمته التسويقية في الوقت الراهن إلى (15) مليون يورو فقط.