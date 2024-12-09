الإثنين 09 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع كبير في أسعار الذهب (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو سعر الذهب اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديث له في الأسواق، بعد ارتفاعها الكبير في الأسواق حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 45 جنيها عن بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4337 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3795 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3252 جنيهًا.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 30360 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية ترتفع في البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمسًا لمؤشرات على السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وبحلول الساعة 13:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2631.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوى في وقت سابق من الجلسة عند 2647.99 دولار للأوقية.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2658.10 دولار للأوقية. ويترقب المتعاملون الآن بيانات التضخم الأميركية التي ستعلن يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.99 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 930.20 دولار للأوقية. لكن البلاديوم صعد 0.6 في المائة إلى 962.10 دولار للأوقية.

البنوك المركزية تستأنف شراء الذهب 

واستأنف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب لاحتياطياته في نوفمبر بعد توقف دام 6 أشهر، بحسب رويترز.

وارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 160 ألف أونصة الشهر الماضي، لتصل إلى 72.96 مليون أونصة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة السبت، وكان البنك أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهرا متتاليا حتى أبريل من هذا العام ما أسهم في تعزيز قوة أسعار الذهب.

وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقد يدعم استئناف عمليات الشراء الطلب من جانب المستثمرين الصينيين الذي كان ضعيفا منذ أوقف بنك الشعب الصيني في مايو.سلسلة عمليات الشراء التي استمرت 18 شهرًا.

اجتماعات مرتقبة تؤثر علي الذهب 

 وسيكون اجتماع البنك المركزي  الأمريكي القادم في 18 ديسمبر حاسمًا، حيث سيكون لأي تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي تأثير كبير على سوق السلع الأساسية.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب، وخاصة أرقام التضخم، للحصول على المزيد من الأدلة حول اتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويؤدي التباطؤ في سوق العمل الأمريكي إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ديسمبر ومن المرجح أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، حيث لا يكسب الذهب فائدة، في حين يضغط على الدولار الأمريكي.

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