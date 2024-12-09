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سياسة

لجنة الحريات بالمؤتمر العام السادس للصحفيين تنظم ندوة عن قضايا النشر غدًا

المؤتمر العام السادس
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، فيتو

تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس، ندوة نقاشية غدًا الثلاثاء، ويشارك في الندوة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر الدكتور وحيد عبد المجيد.

لجنة حريات المؤتمر العام السادس للصحافة 

وتناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية قي قضايا النشر والعلانية تحقيقًا للالتزامات الدستورية.

القيود التشريعية المفروضة على حرية  الصحفيين 

وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيين وحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،

وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليًّا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.

ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعات بالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على المخرجات الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر العام.

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تمر السادس لنقابة الصحفيين الصحفيين

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