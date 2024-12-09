ليفربول يحكم قبضته على الصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

دوري أبطال أوروبا، يتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.

وتنطلق الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء 10 و11 من شهر ديسمبر.

وتلعب مباريات الجولة السادسة دورا كبيرا في تحديد هوية المتأهلة لدور الـ16، وكذلك الأندية الأخرى التي تنتظر فرصة الدخول إلى الملحق من المراكز الـ 9 إلى 24.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

مواعيد مباريات الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا



دينامو زغرب ضد سيلتيك الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 7:45 على ملعب ماكسيمير ستاديون

جيرونا ضد ليفربول الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 7:45 على ملعب مونتيليفي

أتلانتا ضد ريال مدريد الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب جيويس

باير ليفركوزن ضد الإنتر الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب باي ارينا

كلوب بروج ضد لشبونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب جان برايدال

شاختار ضد بايرن ميونخ الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب فيلتينس ارينا

سالزبورج ضد باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب ريد بول أرينا – النمسا

بريست ضد آيندهوفن الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب فرانسيس جنيه بلي



لايبزيج ضد أستون فيلا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب ريد بول أرينا – ألمانيا

أتلتيكو مدريد ضد سلوفان الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:45 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو

ليل ضد شتورم غراتس الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:45 على ملعب بيار موروا

آرسنال ضد موناكو الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب الإمارات

ميلان ضد النجم الأحمر الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب سان سيرو



يوفنتوس ضد مانشستر سيتي الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعلب أليانز ستاديوم

فينورد ضد سبارتا براج الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب فينورد

دورتموند ضد برشلونة الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب سيجنال ايدونا بارك

شتوتجارت ضد يونج بويز الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب إم إتش بي أرينا

بنفيكا ضد بولونيا الأربعاء 11 ديسمبر 2024 – الساعة 10:00 على ملعب دالوش

ويتبقى في الدوري الحالي بدوري أبطال أوروبا 3 مباريات لجميع الفريق على أن تقام الجولة الاخيرة في يوم واحد بنفس التوقيت لتحسم هوية أول 8 مراكز المتأهلين لدور الـ16، ثم يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق أخرى تشارك بالدور الـ16.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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