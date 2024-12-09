بعثة ريال مدريد تتوجه إلى إيطاليا لمواجهة أتلانتا بدوري الأبطال (صور)

غادرت بعثة ريال مدريد دولة إسبانيا متجها إلى إيطاليا استعدادا لملاقاه فريق أتالانتا على ملعب جيويس، وذلك في إطار الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في ملعب جيويس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا



وتنقل مباراة ريال مدريد وأتلانتا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط خلال الموسم الحالي.

وتبث عبر شاشة قناة "beIN SPORTS HD 1"مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري الأبطال

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا



تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - أنطونيو روديغير - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز

جود بيلينغهام - أورليان تشواميني - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ريال مدريد حامل اللقب في مباراة صعبة أمام أتالانتا

ويرفع ريال مدريد شعار لابديل عن الفوز في مباراته المهمة للغاية خارج الديار أمام أتالانتا الإيطالي على ملعب جيويس، ولن يكون أمامه خيارات أخرى سوى تحقيق الانتصار، بعد أن حصد 6 نقاط من انتصارين في أول 5 جولات، وسقط في 3 هزائم للمرة الأولى في تاريخه خلال دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.