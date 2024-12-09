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رياضة

غياب ديمبلي، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة سالزبورج بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سالزبورج النمساوي، غدًا الثلاثاء، في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد في القائمة، المدافع لوكاس هيرنانديز لأول مرة هذا الموسم، وذلك بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب قبل النهائي بالموسم الماضي، في أوائل مايو.

وقرر مدرب سان جيرمان أيضًا، استدعاء الجناح الشاب إبراهيما مباي ليعوض غياب عثمان ديمبلي بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ.


في المقابل، غاب برسنيل كيمبيمبي عن القائمة رغم تواجده في الرحلة الماضية خلال مواجهة بايرن ميونخ.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة  سالزبورج النمساوي 

واختار إنريكي 22 لاعبا، وهم كالتالي:

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط في دوري الأبطال، بينما يقبع سالزبورج في المركز 32 برصيد 3 نقاط.

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