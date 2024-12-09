الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

أظهر كيليان مبابي نجم ريال مدريد ثقة وتفاؤلا رغم بدايته المتعثرة مع الفريق موجها رسالة إلى جماهير فريقه.

 

تصريحات مبابي لجماهير ريال مدريد 

قال مبابي في مقابلة مع قناة كانال بلس الفرنسية: "سأنجح في ريال مدريد، لكن في الوقت الحالي أحاول استكشاف أجواء وبيئة جديدة وفريق جديد".


وأضاف: "شعرت بالإجهاد والإرهاق في بعض الأوقات، ولكنني لم أكن مكتئبا، بل كنت في حاجة للراحة بعد بعض الكبوات في مسيرتي".


وعن الدعم النفسي الذي يتلقاه، أوضح: "الأمر مختلف، في إسبانيا يتم احتواء أي لاعب باعتبار أنه جزء من العائلة، أما في فرنسا عليك إظهار أنك يجب أن تكون محبوبا من زملائك".

واستطرد: "إنها ليست أفضل بداية للموسم، لكن الفريق يستعد للألقاب التي ستحسب في النهاية، لقد فزنا بالفعل بكأس السوبر الأوروبي، ولم نظهر بالمستوى المتوقع، لكننا في ريال مدريد ننتظر النصف الثاني من الموسم (في 2025)".

وتابع: "حلمت كثيرا باللعب بقميص ريال مدريد، لا أعرف متى أو كيف يتحقق هذا الحلم، لكنني كنت أعلم أنني سألعب هنا، عشت لحظات مرهقة للغاية قبل مؤتمر تقديمي، وقضيت 3 ساعات في ترجمة الخطاب لأبي وأمي".

واستطرد: "وجدت استقبال الملوك في سانتياجو برنابيو، حيث التقيت الجماهير وزملائي والمدير الفني، وكذلك زين الدين زيدان، وتحدث رئيس النادي عني بشكل جيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماهير ريال مدريد زين الدين زيدان قميص ريال مدريد نجم ريال مدريد كيليان مبابي

مواد متعلقة

مبلغ ضخم، الأهلي يكشف قيمة رواتب الأجانب الشهرية

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية

مارسيليا يهزم سانت إيتيان ويقترب من المتصدر في الدوري الفرنسي

لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

بسبب الميكروباص المنكوب، قرار عاجل بشأن موقف ديروط أسيوط والتنفيذ اليوم

صحيفة أمريكية: واشنطن قد تحذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب لهذا السبب

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

5 أسباب وراء حادث أسيوط المأساوي والسر في فرامل اليد (تقرير)

بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو)

وقف عمليات البحث عن مفقودين في حادث سقوط ميكروباص بترعة ديروط (صور)

منوعات

المزيد

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية