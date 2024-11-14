الخميس 14 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 19 حالات تعدي
إزالة 19 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية 

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

توجيهات الرئيس السيسي

 جاء ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المخالفين 

 أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة ٨ حالات تعدي بمساحة ٩٠٧٦ متر مباني و١١حالة تعدى بمساحة ٢٤ فدانا و٨ قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق محافظة الشرقية 

إزالة الإشغالات العشوائية بمدينة الزقازيق في الشرقية

فرض هيبة الدولة 

 أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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