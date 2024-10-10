الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

استخرج 2218 شهادة إستبيان تراخيص بالشرقية  

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

 قالت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم (2218) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني  توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين.

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تخصيص أراضى للنفع العام 

 وذلك بالإضافة إلى إعطاء 107 موافقات فنية على أعمال الحفر والانتهاء من (18) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد (3000) قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين والانتهاء من  قطع أراضى بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام، فضلًا عن الاشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل (1116) شهادة بيانات عقارات.

كشف المرافق تحت الارض باجهزة كشف مغناطيسية 

 أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسية متطورة ورفع المرافق المكتشفة تقوم بتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي انشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات.

 

تجهيز خرائط العمل التنفيذى 

وذلك  مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) وإستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

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المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدمًا نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

 

 

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المهندسة داليا سليم مدير ادارة نظم المعلومات البنية التحتية محافظة الشرقية تسليم 2218شهادة استبيان تراخيص اقامة مبانى داخل الحيز العمرانى الخاصة بالمواطنين

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