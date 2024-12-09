وزير الإسكان يوجه بخطة شاملة للاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولي القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، ومساعدته المهندسة إلهام السرجاني.

ووجه وزير الإسكان، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.

كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة، وتحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، وحسن استغلال وتوجيه الكوادر البشرية، وحوكمة وضبط منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة التنمية بالهيئة وأجهزتها.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بالعمل على وضع خطة لكل مدينة من المدن الجديدة لإيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة، للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بكل مدينة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات.

واستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المحاسب محمد رجائي، إلى جهود قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، فى التحول الرقمى واستخدام البرامح التكنولوجية الحديثة لتيسير وتسهيل منظومة العمل، وضبط وحوكمة الإجراءات، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تدريبها وتأهيلها، إضافة إلى حسن استغلال المهام والمواد الموجودة بالمخازن، وتعظيم الاستفادة منها، وتدويرها بين أجهزة المدن طبقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق.

التصدي بكل حسم وقوة لأي ظواهر عشوائية

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، المشرف على مدينة بني مزار الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي بكل حسم وقوة لأي ظواهر عشوائية وإزالة المخالفات في مهدها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، لافتًا إلى أن الحملة تم تنفيذها بحضور ضباط وأفراد شرطة التعمير، وبإشراف من اللواء أركان حرب أحمد حسين، المشرف العام على قطاع الصعيد.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة الشيخ زايد، حملات مكبرة شملت جميع أحياء المدينة للكشف عن الوصلات غير القانونية للمياه "الوصلات الخلسة"، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية.

حملات مكبرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات

وأوضحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس الجهاز، أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، مضيفة انه يتم شن حملات مكبرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بجانب مطالبة المخالفين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن "١٥١٠٠".

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدة حملات أسفرت عن: إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية للقطعة رقم ١٦٥٠ بالحى الثانى، وبالقطعة رقم ٢/ ١ بالمحور المركزى "على الدين"، وبالقطعة رقم ٥٦ بالمحور المركزى، وبالقطعة رقم ٥ المستثمر الصغير لتغيير نشاط البدروم لتجارى وتقفيل الردود الأمامي، إلى جانب إزالة نشاط مخالف بالقطعة رقم ٤١٠ بالحي الأول.

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