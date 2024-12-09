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أخبار مصر

مواطنون يشيدون بسوق اليوم الواحد في العمرانية (فيديو)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

 أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المتوفرة في سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية.

وأكد أحد المتسوقين على أهمية ما يراه من تركيز على المنتجات المصرية داخل السوق، معربًا عن فخره بدعم المنتج المحلي.

وأشار المواطن إلى أن هذا الأمر يعود بالنفع على المزارعين والفلاحين المصريين، ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني، كما أثنى على تنوع المنتجات المتاحة والتي تلبي احتياجات الأسرة المصرية.

 

افتتاح سوق اليوم الواحد بالعمرانية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

 وأعلنت محافظة الجيزة افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد بحي العمرانية، في خطوة جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ومن المقرر أن يبدأ السوق الجديد في تقديم خدماته اعتبارًا من اليوم الإثنين، حيث سيتم توفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

موقع السوق الجديد

وأعلنت محافظة الجيزة أن السوق الجديد سيقع في شارع مترو الساقية، مما يسهل الوصول إليه من قبل المواطنين.

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