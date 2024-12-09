سلسلة انتصارات متتالية، أتلتيكو مدريد يكرر إنجازه بعد 9 سنوات

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزه التاسع على التوالي، عقب فوزه على إشبيلية بنتيجة 4-3، ليواصل سلسلة انتصارات لم يشهدها فريق "الروخيبلانكوس" منذ 477 مباراة مضت، عندما حصد هذا العدد من الانتصارات المتتالية بين 8 نوفمبر و17 ديسمبر 2015، ليحقق نفس الإنجاز الآن في نفس الشهرين بعد تسع سنوات.

سلسلة انتصارات اتلتيكو مدريد

بدأت سلسلة انتصارات اتلتيكو مدريد في 31 أكتوبر بالفوز 0-2 على فيك (دوري الدرجة السادسة) في الجولة الأولى من كأس الملك.

ومنذ ذلك الحين، تغلب أتلتيكو تباعا على كل من لاس بالماس (2-0)، وباريس سان جيرمان (1-2)، ومايوركا (0-1)، وألافيس (2-1)، وسبارتا براج (0-6)، وبلد الوليد (0-5)، وكاسيرينيو (1-3)، وأخيرا إشبيلية (4-3) الليلة الماضية، بإجمالي 27 هدفا سجلها الفريق المدريدي في هذه المواجهات.

وتعود آخر مرة حقق فيها الفريق تسعة انتصارات متتالية إلى عام 2015، عندما فاز على التوالي على كل من سبورتنج خيخون (1-0)، وبيتيس (0-1)، وجالاتا سراي (2-0)، وإسبانيول (1-0)، وريوس (1-2 و1-0) وغرناطة (0-2)، وبنفيكا (1-2) وأثلتيك كلوب (2-1)، وكان ذلك أيضا بقيادة مدربه الأرجنتيني الحالي دييجو سيميوني.



أما أفضل سلسلة انتصارات للمدرب الأرجنتيني فقد بلغت 13 فوزًا متتاليًّا وحققها في عام 2012، بين 27 أغسطس و31 أكتوبر من ذلك العام، عندما فاز دون انقطاع 4-0 على أثلتيك بيلباو، و1-4 على تشيلسي، و4-3 على رايو فايكانو، و0-3 هبوعيل تل أبيب، و2-1 على بلد الوليد، 2-4 على بيتيس، 0-1 على إسبانيول، و1-0 على فيكتوريا بلزن، و2-1 على مالاجا، و0-1 على ريال سوسيداد، و2-1 على أكاديميكا كويمبرا، و3-1 على أوساسونا، 0-3 على وخاين.

وتعد هذه أيضًا أعظم سلسلة من الانتصارات في تاريخ أتلتيكو مدريد.

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