الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، انتصار مثير لـ أتلتيكو مدريد على إشبيلية

جريزمان،فيتو
جريزمان،فيتو

قاد  الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد للفوز بشق الأنفس على إشبيلية بنتيجة 4 / 3 في الجولة 16 بالدوري الإسباني.

فوز مثير لأتلتيكو مدريد 

تقدم أتلتيكو بهدف مبكر سجله لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 10 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الفريق المدريدي.

لكن الفريق الأندلسي قلب الطاولة وسجل هدفين لدودي لوكيباكيو وإسحاق روميرو بيرنال في الدقيقتين 12 و32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني سجل خوانلو سانشيز الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 57 لتزداد المهمة صعوبة على أصحاب الأرض.

 

جريزمان قلص الفارق بهدف ثان في الدقيقة 62 قبل أن يدرك أتلتيكو مدريد التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 94، خطف أتلتيكو مدريد نقاط الفوز بهدف ثان لجريزمان الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث أمامه ريال مدريد حامل اللقب برصيد 36 نقطة بينما يعتلي برشلونة الصدارة برصيد 38 نقطة لتشتعل المنافسة بين الثلاثة الكبار.

أما إشبيلية فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولة الماضية، وتلقى خسارته السابعة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 13.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني الفرنسي أنطوان جريزمان رودريجو دي بول

مواد متعلقة

لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

منافس الأهلي المحتمل في إنتركونتيننتال، بوتافوجو بطلا للدوري البرازيلي

مبابي يكشف كواليس مثيرة في رحيله عن باريس سان جيرمان

ريال مدريد يستعيد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية