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رياضة

أتلتيكو مدريد يتخطى كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا بصعوبة

أتلتيكو مدريد وكاسيرينيو،
أتلتيكو مدريد وكاسيرينيو، فيتو

نجح فريق فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على مضيفه كاسيرينيو الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإسباني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيليب، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام كاسيرينيو

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينيو وحالة الطرد

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد؛ كليمونت لينجليه في الدقيقة 83 وأدريان بيريز جيرا لاعب كاسيرينيو في الدقيقة 93 بالخطأ في مرماه وجوليان ألفاريز الثلاثية في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

بينما سجل ألفارو جارسيا ميرينسيو هدف كاسيرينيو الأول في الدقيقة 30 من المواجهة. 

ولعب فريق كاسيرينيو منقوصا بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جايمي سانشو جونزاليس في الدقيقة  85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلي الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، بينما غادر كاسيرينيو بطولة كأس الملك بعد خسارته أمام الروخيبلانكوس.

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