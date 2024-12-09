سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي

تصنيف التنس، واصل الإيطالي يانيك سينر، تربعه على عرش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة محترفي التنس، اليوم الإثنين.

وتواجد سينر على قمة التصنيف للأسبوع 27 على التوالي، وذلك بعد إنجازات رائعة حققها على مدار العام الجاري 2024.

وحقق النجم الإيطالي سينر، البالغ من العمر 23 عاما، 73 فوزا مقابل 6 هزائم طوال العام، وتوج ب 8 ألقاب أبرزها ثنائية الجراند سلام في أستراليا وأمريكا المفتوحة إضافة إلى لقب البطولة الختامية للرابطة العالمية.

تصنيف لاعبي التنس



ولم يشهد التصنيف العالمي أي تغيير على مستوى أول 100 لاعب في التصنيف.

وبخلاف الايطالي سينر، يتواجد في العشرة الأوائل بالتصنيف العالمي، ألكسندر زفيريف في المركز الثاني، وخلفه بالترتيب كارلوس ألكاراز وتايلور فريتز، ودانييل ميدفيديف وكاسبر رود ونوفاك ديوكوفيتش وأندري روبليف وأليكس دي مينور وجريجور ديميتروف.

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