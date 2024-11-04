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رياضة

تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وألكاراز يفقد الوصافة

ألكاراز
ألكاراز

التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الاثنين، والذي شهد بعض التغييرات في المراكز العشرة الأولى.

 وتقدم الألماني ألكسندر زفيريف، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف الثاني عالميا، مستفيدا من تتويجه بلقب بطولة باريس للأساتذة، بينما تراجع الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المركز الثالث.

كما تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمركز الخامس بعد انسحابه من بطولة باريس وعدم دفاعه عن 1000 نقطة من تتويجه باللقب الموسم الماضي، فيما تقدم الروسي دانييل ميدفيديف للمركز الرابع.


وتقدم النرويجي كاسبر رود للمركز السابع، والأسترالي أليكس دي مينور للمركز الثامن، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي أندري روبليف والبلغاري جريجور ديمتروف إلى المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وقفز الفرنسي أوجو هومبيرت 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 14 عالميا، مستفيدا من وصوله إلى نهائي بطولة باريس، كما تقدم الدنماركي هولجر رون مركزين ليتواجد في التصنيف 11 عالميا بعد وصوله إلى نصف نهائي باريس.

 

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس

1- يانيك سينر: 11330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7715 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7210 نقاط

4- دانيل ميدفيديف: 5230 نقطة

5- نوفاك ديوكوفيتش: 5210 نقاط

6- تايلور فريتز: 4300 نقطة

7- كاسبر رود: 3855 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3745 نقطة

9- أندري روبليف: 3720 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3340 نقطة

 

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