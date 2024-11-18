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رياضة

تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وتراجع جديد لـ ديوكوفيتش

سينر
سينر

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، موسعا الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني الألماني ألكسندر زفيريف لقرابة 4 آلاف نقطة، مستفيدا من تتويجه أمس بلقب البطولة الختامية في تورينو.

 

وارتقى الأمريكي تايلور فريتز للمركز الرابع، بعد وصوله للمباراة النهائية، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي دانيل ميدفيديف للمركز الخامس في أعقاب فشله في تخطي مرحلة المجموعات.

 

 وتواصل تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التصنيف، ليتواجد في المركز السابع عالميا بعد غيابه عن البطولة الختامية بسبب الإصابة وعدم دفاعه بالتالي عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي.


 واستفاد النرويجي كاسبر رود من ذلك بالارتقاء للمركز السادس، مستفيدا أيضا من وصوله لنصف النهائي.

 

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي

1- يانيك سينر: 11,830 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 7,915 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7,010 نقطة

4- تايلور فريتز: 5,100 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5,030 نقطة

6- كاسبر رود: 4,255 نقطة

7- نوفاك ديوكوفيتش: 3,910 نقطة

8- أندري روبليف: 3,760 نقطة

9- أليكس دي مينور: 3,745 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3,350 نقطة.
 

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