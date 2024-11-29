السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

"آثار شارع المعز.. رحلة في التاريخ الإسلامي".. عمارة وفنون فاطمية ومملوكية وعثمانية.. جامع الحاكم بأمر الله وبيت السحيمي ومدرسة وقبة السلطان قلاوون أبرزها (فيديو)

شارع المعز، فيتو
شارع المعز، فيتو

يُعتبر  شارع المعز لدين الله الفاطمي واحدًا من أعرق وأهم الشوارع الأثرية في قلب القاهرة، وهو شاهد حي على عظمة الحضارة الإسلامية في مصر، ويعود تاريخ هذا الشارع إلى تأسيسه في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، ليصبح شريانًا حيويًّا في قلب العاصمة المصرية، حيث يتجمع فيه عبق التاريخ مع روعة العمارة الإسلامية.

أهم الآثار الإسلامية في شارع المعز  

يحتوي  شارع المعز على مجموعة من أهم الآثار الإسلامية التي تعكس تطور العمارة والفنون الإسلامية عبر العصور المختلفة، بدءًا من العصر الفاطمي مرورًا بالمملوكي والعثماني. من بين هذه الآثار البارزة، جامع الحاكم بأمر الله الذي يُعد من أكبر مساجد القاهرة ويتميز بمئذنته الفريدة، فضلًا عن بيت السحيمي الذي يُعد نموذجًا رائعًا للعمارة السكنية في العصر العثماني.

كما يُعرف الشارع بمدرسة وقبة السلطان قلاوون، التي تعد تحفة معمارية تجمع بين المسجد، والمدرسة، والمستشفى.

هذا المعلم يبرز الدور التعليمي والاجتماعي الذي لعبته المؤسسات الدينية في تلك الفترة. إلى جانب ذلك، نجد سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا، الذي يعكس أهمية توفير المياه والتعليم في المجتمع المصري القديم.

تمتد أهمية شارع المعز إلى جانب معماري وثقافي آخر، وهو وجود العديد من الأسواق التقليدية والمحلات التجارية التي ما زالت تحتفظ بطابعها التراثي، مما يجعله مقصدًا للسياح والزائرين من مختلف دول العالم الذين يرغبون في اكتشاف التاريخ عن قرب.

بالإضافة إلى ذلك، خضع شارع المعز لعمليات ترميم واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، بهدف الحفاظ على هذه الكنوز المعمارية والثقافية. وقد تم تحويله إلى منطقة للمشاة فقط، لتسهيل حركة الزوار والسياح بين المعالم الأثرية والمتاجر التقليدية دون إزعاج حركة المرور.

في النهاية، يظل شارع المعز لدين الله رمزًا خالدًا لتاريخ القاهرة الإسلامية وتنوع حضاراتها، حيث يروي كل حجر فيه قصة من قصص العصور التي مرت عليه، ويُظهر إبداعًا لا ينتهي في فنون العمارة والزخرفة.

 

الآثار الإسلامية التاريخ الاسلامي الحضارة الاسلامية الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الحاكم بامر الله المجتمع المصري المعز لدين الله الفاطمي تاريخ الإسلام

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية