الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (2 – 3)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

لُقِّب الإمام أبو حنيفة النعمان بـ"الإمام الأعظم"، وقد اهتم تلاميذه بجمع آرائه وآثاره، فحفظوا مذهبه من الضياع.

اتصف بالزهد والورع، وتوفي بعد محنة قاسية مع أبي جعفر المنصور، بعد أن انتصر للحق، وناصر آل البيت في ثورة محمد النفس الزكية ضد حكم العباسيين.

قالوا عن أبي حنيفة

قالوا عن الإمام الأعظم: "لو وُزِنَ عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم".

يقول أبو حنيفة نقلا عن أبي يوسف، قال: قال لي أبو حنيفة:

"لا تسألني عن أمر الدين، وأنا ماشٍ، ولا أنا قائمٌ، ولا أنا متكئٌ، فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل".

وقد قال فيه الفضيل بن عياض قال فيه: كان أبو حنيفة رجلًا فقيهًا معروفًا بالفقه، واسع المال معروفًا بالأفضال على كل من يطوف به، صبورًا على تعلُّم العلم بالليل والنهار، حَسَنَ الليل، يقوم الليل (و هذا شيء معروف عنه)، كثير الصمت، قليل الكلام حتى يرد مسألة في حلال أو حرام.

كان أبو حنيفة في زيارة شيخه الأعمش يومًا (والأعمش من كبار المحدثين)، فجاء إلى الأعمش رجلٌ يسأله عن مسألة في العلم، فقال لأبي حنيفة: أجبه. فأجابه، فقال له: ومن أين لك هذا (أي كيف عرفت الإجابة)؟! قال: من حديث حدثتَنيه هو كذا وكذا.

فقال الأعمش: حسبك ما حدَّثتُكَ به في سنة تُحدِّث به في ساعة، أنتم الأطباءُ ونحن الصيادلة.

قال ابنُ المبارك: قلتُ لسفيان الثوري: ما أبعدَ أبا حنيفة عن الغيْبة، ما سمعتُه يغتاب عدوًا له. قال: والله هو أعقل من أن يسلِّط على حسناته ما يذهب بها.

مذهب الإمام أبي حنيفة

نشأ مذهب أبي حنيفة في الكوفة مهد مدرسة الرأي، وتكونت أصول المذهب على يديه، واختصرها هو بقوله: "إني آخذ بكتاب الله إذا وجدتُه، فما لم أجده فيه أخذتُ بسُنَّة رسولِ الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فيها أخذتُ بقول أصحابه مَنْ شئتُ، وأدعُ قول من شئتُ، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي والحسن وابن سيرين، وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا".

وهذا القدر من أصول التشريع لا يختلف فيه أبو حنيفة عن غيره من الأئمة، فهم يتفقون جميعا على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام منهما، غير أن أبا حنيفة تميّز بمنهج مستقل في الاجتهاد، وطريقةٍ خاصةٍ في استنباط الأحكام التي لا تقف عند ظاهر النصوص، بل تغوص إلى المعاني التي تشير إليها، وتتعمق في مقاصدها وغاياتها.

مسجد أبي جنيفة، فيتو

ولا يعني اشتهارُ أبي حنيفة بالقول بالرأي والإكثار من القياس أنه يهمل الأخذ بالأحاديث والآثار، أو أنه قليلُ البضاعة فيها، بل كان يشترط في قبول الحديث شروطا متشددة؛ مبالغة في التحري والضبط، والتأكد من صحة نسبتها إلى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التشدد في قبول الحديث هو ما حمله على التوسع في تفسير ما صح عنده منها، والإكثار من القياس عليها حتى يواجه النوازل والمشكلات المتجددة.

الفقه التقديري

ولم يقف اجتهاد أبي حنيفة عند المسائل التي تعرض عليه أو التي تحدث فقط، بل كان يفترض المسائل التي لم تقع ويقلّبها على جميع وجوهها ثم يستنبط لها أحكاما، وهو ما يسمى بالفقه التقديري وفرص المسائل، وهذا النوع من الفقه يقال إن أبا حنيفة هو أول من استحدثه، وقد أكثر منه لإكثاره استعمال القياس، رُوِي أنه وضع ستين ألف مسألة من هذا النوع.

تلاميذ أبي حنيفة

لم يؤثر عن أبي حنيفة أنه كتب كتابا في الفقه يجمع آراءه وفتاواه، وهذا لا ينفي أنه كان يُملي ذلك على تلاميذه، ثم يراجعه بعد إتمام كتابته، ليقرَّ منه ما يراه صالحا أو يحذف ما دون ذلك، أو يغيّرُ ما يحتاج إلى تغييرٍ، ولكن مذهبه بقي وانتشر ولم يندثر كما اندثرت مذاهب كثيرة لفقهاء سبقوه أو عاصروه، وذلك بفضل تلاميذه الموهوبين الذين دونوا المذهب وحفظوا كثيرا من آراء إمامهم بأقواله.

وكان أشهر هؤلاء:

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى (183هـ = 799م)، وهو يعدّ أول من دوّن الكتب في مذهب أبي حنيفة، ووصل إلينا من كتبه “الآثار”، وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وساعده منصبه في القضاء على أن يمكّن لمذهب أبي حنيفة الذيوع والانتشار.

محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (189هـ = 805م)، وهو يعد صاحب الفضل الأكبر في تدوين المذهب، على الرغم من أنه لم يتتلمذ على شيخه أبي حنيفة إلا لفترة قصيرة، واستكمل دراسته على يد أبي يوسف، وأخذ عن الثوري والأوزاعي، ورحل إلى مالك في المدينة، وتلقى عنه فقه الحديث والرواية.

مراجع المذهب الحنفي

وصلت إلينا كتب محمد بن الحسن الشيباني كاملة، وكان منها ما أطلق عليه العلماء كتب ظاهر الرواية، وهي كتب المبسوط والزيادات، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير والسير الصغير، وسميت بكتب ظاهرة الرواية؛ لأنها رُويت عن الثّقات من تلاميذه، فهي ثابتةٌ عنه إما بالتواتر أو بالشهرة.

وقد جمع أبو الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد المتوفى سنة (344هـ = 955م) كتب ظاهر الرواية بعد حذف المكرر منها في كتاب أطلق عليه “الكافي”، ثم قام بشرحه شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة (483هـ = 1090م) في كتابه “المبسوط”، وهو مطبوع في ثلاثين جزءا، ويعد من أهم كتب الحنفية الناقلة لأقوال أئمة المذهب، بما يضمه من أصول المسائل وأدلتها وأوجه القياس فيها.

مهنة الخزازة

وكان أبو حنيفة خزازًا، (وهو فن التعامل مع الجلود)،

فروي أن رجلًا جاءه, فقال: "يا أبا حنيفة، قد احتجت إلى ثوب خز، قال: ما لونُه؟ قال: كذا وكذا، قال: اصبر حتى يقع (أي أشتريه)، وآخذه لك، فما دارت الجمعة (الأسبوع) حتى وقع، فجاء الرجل وقال له أبو حنيفة: قد وقعتُ على حاجتك، ثم أخرج إليه ثوبًا، فأعجبه، قال: يا أبا حنيفة, كم أزن للغلام؟ قال: درهمًا، قال: أتهزأ بي؟!

قال: لا، والله إني اشتريتُ ثوبين بعشرين دينارًا ودرهمًا، فبعتُ أحدهما بعشرين دينارًا، وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأربح على صديقٍ، فأخذه".

يعني أعطاه إياه بدرهم واحد فقط، وكان يستطيع أن يبيعه يعشرين دينارا مثل الثوب الأول.

وجاءت امرأة إلى أبي حنيفة بثوبٍ تعرضه عليه، قال: "بكم تبيعينه؟ قالت: بمائة درهم، قال لها: هو خير من ذلك، قالت: بمائتين، قال: هو خير من ذلك، قالت: بثلاثمائة، قال: هو خير من ذلك، قالت: بأربعمائة، قال: هو خير من ذلك، وأنا آخذه بأربعمائة، حتى أربح به".



كان لأبي حنيفة شريك، فباع شريكه متاعًا، وكان في هذا المتاع عيبٌ، فقال له: "إذا بعتَ هذا الثوب, فأَبِنْ عيبه، فباعه الشريك، ولم يُبِنْ عيبه، فلما علم أبو حنيفة, تصدَّق بثمن المتاع كله".

لأنّ البيعَ صار فيه شبهةٌ، ولم يعرف من اشتراه، ليبيِّن له العيب.

وقال عنه يحيى بن سعيد: "كنتُ إذا رأيت أبا حنيفة علمت أنه يتقي الله".

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