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حوادث

مسن يتخلص من حياته صعقا بالكهرباء في العياط

إسعاف
إسعاف

 تخلص مسن من حياته صعقا بالكهرباء  بعد صعوده لأعلى عامود كهرباء ولمس الكابل  بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بمنطقة العياط.

 

“صعد أعلى عامود كهرباء”…مسن يتخلص من حياته صعقا بالعياط

 تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا بوجود جثة أعلى عامود كهرباء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة “ن ر”، 50 سنة، عامل، مصاب بحروق متفرقة نتيجة الصعق الكهربائي العالي. 

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 وبإجراء التحريات وسؤال أسرته؛ تبين أن المتوفى قرر التخلص من حياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة فتوجه إلى مكان العثور على الجثمان، وصعد العامود وأمسك بالأسلاك، مما تسبب في مصرعه على الفور، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

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