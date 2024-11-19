الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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اقتصاد

رئيس قطاع التحول الرقمي بـ هواوي: شبكات الجيل الخامس نقلة نوعية في الاتصالات

المهندس مدحت محمود،
المهندس مدحت محمود، فيتو

 أكد المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة بشركة هواوي شمال أفريقيا، أن شبكات الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات،  مضيفا “نتوقع أن يكون لهذه الشبكات تأثير كبير ليس فقط في مجال الاتصالات، بل أيضًا في مجالات الصحة، الصناعة، والنقل، مما سيؤدي إلى طفرة في تكنولوجيا المعلومات”.

 

تحليل استهلاك الكهرباء

 جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2024).

وأشار إلى العمل على  مشاريع مبتكرة مع شركة الكهرباء لتحليل استهلاك الطاقة غير المعتاد، حيث تعمل الكابلات الضوئية بالتكامل مع تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

 

وتابع: فلسفة العمل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تدفعنا لتحقيق أهدافنا في المنطقة، المحور الأول  هو إدخال التقنيات الحديثة إلى السوق المصري بما يتماشى مع احتياجات السوق والمتطلبات التكنولوجية المستقبلية، أما المحور الثاني يركز على الاستخدامات التقنية من عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية. 


تنمية العنصر البشري

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 وأردف أن المحور الثالث يركز على تنمية العنصر البشري، من خلال تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة،  مشيرا إلى "وجود  10 برامج وأكثر من 100 أكاديمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، مما يمكن من تخريج دفعات مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات سوق العمل في المنطقة. وحتى الآن، خرّجنا أكثر من 35 ألف متدرب، وحصل 15 ألفًا منهم على شهادات معتمدة وفيما يخص "هواوي أكاديمي" فمن خلال أكثر من 100 أكاديمية موزعة على الجامعات والجهات الحكومية، نوفر لطلابنا فرصًا للتدريب والحصول على شهادات معتمدة، مما يسهم في تسهيل دخولهم إلى سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص".

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الاتصالات التحول الرقمي الجيل الخامس شبكات الجيل الخامس الصحة

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