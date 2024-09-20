مواصفات جهاز هواوي HUAWEI MatePad Pro بعد إطلاقه رسميا

كشفت هواوي رسميا عن جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة والذي يأتي بشاشة 12.2 بوصة من نوع Tandem OLED PaperMatte يمكنها الوصول إلى سطوع يبلغ 2000 نت وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الجهاز الجديد.

مواصفات جهاز هواوي

يأتى جهاز هواوي HUAWEI MatePad Pro بشاشة HDR تتضمن تقنيات لمكافحة اللمعان ورسم النقوش على نطاق النانو، بالإضافة إلى طبقات بصرية نانوية تعمل على تقليل تداخل الضوء والوهج، مما يوفر تجربة مشاهدة تشبه الورق.

تقدم لوحة المفاتيح الجديدة HUAWEI Glide Keyboard تخزينًا وشحنًا مدمجين للقلم، مع مفصل مغناطيسي لتسهيل التبديل بين الأوضاع كما أنها مصنوعة من مواد مقاومة للبقع، وتقاوم انسكابات القهوة والزيوت وبقع أحمر الشفاه.

كما أطلقت هواوي جهاز HUAWEI MatePad 12 X وهو جهاز لوحي متوفر بثلاثة ألوان الأخضر، والوردي ساكورا، والأبيض ويأتي بشاشة PaperMatte بحجم 12 بوصة تحاكي ملمس الورق باستخدام تقنية النقش على مستوى النانو.

عند اقتران الجهاز مع قلم HUAWEI M-Pencil، يوفر تجربة كتابة تبدو طبيعية، مما يحسن الدقة بنسبة 47% مقارنةً بالأجهزة اللوحية التقليدية.

يأتي HUAWEI MatePad 12 X أيضًا مع تطبيق Huawei Notes، وهو تطبيق مخصص لتدوين الملاحظات تم تصميمه بواسطة هواوي لإنشاء سلس بدون ورق

. هواوي تكشف عن مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء

يذكر ان هواوي قد كشفت اليوم فى برشلونة، عن مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء تشمل مجموعة المنتجات الجديدة سلسلة HUAWEI WATCH GT 5، ساعة HUAWEI WATCH D2، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate Green حيث اكد ألكس هوانغ، المدير التنفيذي للتسويق في مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي على التأثير العالمي للعلامة التجارية والتزامها بالابتكار.

تأتى سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 بشهادة IP69K لمقاومة الماء والتآكل وتتوفر في إصدارين—HUAWEI WATCH GT 5 Pro وHUAWEI WATCH GT 5 مع ثلاثة أحجام و12 خيار لون.

النسخة ذات الحجم 46 مم تتسم بقرص مثمن، وشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة كما انه تم إطلاق نظام HUAWEI TruSense لتتبع العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس ويصل عمر البطارية إلى 14 يومًا في النموذج 46 مم و7 أيام في النسخة 41 مم.

ساعة لقياس ضغط الدم

كما تم إطلاق ساعة HUAWEI WATCH D2 والتى تقدم نظام مراقبة ضغط الدم المتنقل (ABPM)، مما يوفر تتبع ضغط الدم على مدار 24 ساعة خلال دورة النوم والاستيقاظ الكاملة مع قدرات لمراقبة الصحة، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ضغط الدم، نسبة الأكسجين في الدم، الضغط، درجة حرارة الجلد، رسم القلب، مرونة الأوعية الدموية، عدم انتظام نبضات الموجة.

بينما تأتي HUAWEI WATCH Ultimate الإصدار الأخضر بإطار سيراميكي مزدوج اللون بتقنية النانو، مع مصنوع من سائل زيركونيوم، وغطاء زجاجي من الياقوت وتوفر الساعة وضع غوص يصل إلى 100 متر مع وظائف صوتية.