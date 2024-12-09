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حوادث

حبس عاطل بتهمة التعدي على زوجته وإحراق جسدها بماء مغلي في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة المرج بحبس عاطل بتهمة التعدى على زوجته وأحرق جسدها بماء مغلي لشكه فى سلوكها بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

عاطل ينتقم من زوجته بـ علقة ساخنة 

وكان  قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من المستشفى العام باستقبال سيدة مصابة بحروق وكدمات في مختلف الجسد بادعاء اعتداء من زوجها. 

وبالانتقال والفحص وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، لشكه في سلوكها، فقام بالتشاجر معها وألقى عليها مياه ساخنة مما نتج عنه إصابتها، وألقى  رجال المباحث القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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نيابة المرج منطقة المرج قسم شرطة المرج المستشفي العام

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