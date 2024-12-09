محاكمة المتهمين في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان.. الجناة خططوا لتفجير سكك حديدية.. وتلقوا تدريبات في سوريا

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم جلسة محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

المتهمون تولوا قيادة جماعة ارهابية المحكمة

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ومولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

واشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.

محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها

واعترف المتهمون أنهم تلقوا التكليفات من مكتب إرشاد الجماعة، كما تلقوا دروسا عقائدية وتثقيفية ودورات تربوية وبدنية بمعسكرات الجماعة بقرية الأندلسية بمرسى مطروح.

وأضاف المتهمون أنه على إثر ثورة 30 يونيو 2013 شاركوا في تأمين اعتصام رابعة العدوية بالأسلحة البيضاء والعصي، كما تلقوا تدريبات بدنية بمقر الاعتصام من يوم 30 يونيو 2013 حتى 4 يوليو 2013، كما قاموا بتغيير فكر الجماعة من تكليفات لأعمال دعوية إلى صدور تكليفات تحمل العنف، ومنها ما صدر من المكتب الإداري بمحافظة الإسكندرية بتكوين مجموعات شبه نظامية من أعضاء الجماعة لحماية مقراتها باستخدام الأدوات الخشبية والمعدنية ومشاركتهم في المسيرات الخاصة بمسجد القائد إبراهيم، واعتدوا فيها على أفراد الشرطة باستخدام أسلحة نارية حملها بعض أعضاء الجماعة المجهولين، وكذلك مسيرة أخرى بالمنطقة العسكرية الشمالية حيث ساعدوا أعضائها بإمدادهم بالحجارة للاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ونتج عنها وفاة 12 مواطن.

المتهمون اضطلعوا بتنفيذ عمليات عدائية

وأشار المتهمون إلى أنه صدرت تكليفات من قيادة الجماعة نقلها إليهم مسؤولي وأعضاء المكتب الإداري نتيجة عدم جدوى تلك المسيرات إلى تكوين عدة مجموعات اضطلعت بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم وممتلكاتهم الخاصة وناقلات المواد البترولية بغرض إشاعة الفوضى بالبلاد وصولا إلى إسقاط الدولة.

وأوضح المتهمون بأنه في أعقاب الملاحقات الأمنية لأعضاء تلك المجموعات كلفوا من مسؤولي قطاع وسط آنذاك بالاختفاء فسافر بعضهم إلى دولة سوريا والتحقوا بأحد حقول القتال هناك، وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية على استخدام الأسلحة النارية ثم عادوا للبلاد وانضموا للجان النوعية.

وأضاف المتهمون أنهم شاركوا في كافة أنشطة الجماعة وفاعليتها إذ شاركوا في اعتصام رابعة العدوية والنهضة، كما اعترفوا بالاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين المعترضين على أي تظاهرة، وأقروا بأنه لعدم جدوى المسيرات فكروا في تنفيذ أعمال عدائية وزرع عبوات هيكلية على غرار العبوات المفرقعة بعدد من الأماكن الحيوية بمحافظات الإسكندرية كمحطات القطار الداخلية، والترام، ووسائل النقل العام، ودورات المياه العمومية، وميدان الجندي المجهول، بغرض بث الرعب بين الناس ولإرباك قوات الشرطة.

وأشار المتهمون بمحاولة استهداف خط السكة الحديدية المخصص لنقل جنود القوات المسلحة وبضائعها بمنطقة محرم بك بتفجيرها وأن تلك الواقعة تمت في إطار تنفيذ تكليفات من قيادات الجماعة بالبلاد للتأثير على حركة القطارات ولإحداث حالة من التشتيت لقوات الشرطة.

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