الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

غدا، محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية لـ الإخوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الاثنين الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

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هيكل اللجان النوعية للإخوان النيابة العامة

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