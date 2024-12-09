أخبار الأهلي، أبرزها برنامج قطر ومفاوضات تريزيجيه وتقرير إصابة شوبير

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر حيث سيتدرب الاهلي فى العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادا لخوض نصف نهائى كاس الانتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري امام الفائز من بطل الامريكتين باتشوكا المكسيكي او بوتفاوجو البرازيلي.

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الاهلي بعثة الاهلي غدا الثلاثاء الى قطر للمشاركة فى منافسات كاس الانتركونتيننتال حيث يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة غدا.

و يصل محمود تريزيجيه لاعب الأهلي الأسبق والمحترف حاليا ضمن صفوف الريان القطري إلى القاهرة اليوم فى أجازة خاصة، وعلمت فيتو أن هناك اتصالات شفهية بدأت مع اللاعب من اجل استطلاع رأيه بشأن الانضمام الى الفريق فى ميركاتو الصيف القادم من اجل التواجد ضمن قائمة الفريق فى كاس العالم للاندية المقرر له فى يونيو المقبل بامريكا.

ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر اليوم من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأهلي التى تتوجه إلى قطر غد الثلاثاء، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى كاس الانتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير فني شامل عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما يوم 14 ديسمبر الجاري فى نصف نهائى كاس انتركونتيننتال.

ويستعد الاهلي لخوض مباراة نصف نهائى كاس انتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 من ديسمير الجاري أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة الاهلي فى كاس انتركونتيننتال

وستكون إقامة مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت القادم، وسوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي أن سبورت هي الوكيل المصري لنقل مباريات البطولة، أي إنه سوف يتم بث المباراة عبر قنوات بي أن سبورت.

حصل مارسيل كولر المدير الفني للاهلي على تقرير طبي بشأن اصابة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذى يعاني من الاصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية والتى على اثرها غاب عن رحلة جنوب افريقيا الاخيرة لمواجهة اورلاندو.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة أورلاندو أمس الأول في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي: إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ووصلت صباح أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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