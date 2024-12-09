انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" في دمياط (صور)

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الوسطاني مركز كفر سعد، وتأتي هذه المبادرة التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" كأول مبادرة توعوية متكاملة على مستوى الجمهورية، بهدف تقديم الدعم المجتمعي لكافة فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وبحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والمعتصم بالله الجنيدي، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، ومحمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة.

المبادرة تشمل قوافل انسانية مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، وقافلة طبية

وتشمل المبادرة العديد من الأنشطة والخدمات المجانية، منها قوافل انسانية مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، وقافلة طبية في مختلف التخصصات، وامتحانات محو الأمية من هيئة تعليم الكبار، ومساعدات للغارمين، وندوات للتوعية ضد مخاطر الغرم، وفاعليات رياضية من مديرية الشباب والرياضة، وإصدار بطاقات الرقم القومي من خلال الخدمة المتنقلة من مكتب الأحوال المدنية ضمن فاعليات الخدمات المقدمة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وفاعليات توعوية للأطفال وورش عمل لتوعية الكبار بمخاطر الإدمان وطبيب استشارات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعروض مسرحية ومعرض كتاب ورش عمل حرفية من مديرية الثقافة، وملتقى توظيف، وعيادة متخصصة في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مقدمة من مبادرة صحة المرأة، وأفلام تعليمية تفاعلية للأطفال، والتى تناقش قضية التنمر وأخطارها وكيفية التعامل معها والتوعية بأسلوب التعامل الأمثل، وتحقيق خطة الدمج للأطفال من ذوى الهمم وذلك فى إطار رؤية الدولة وايمانًا بدورهم الفعال بالمجتمع.

نائب محافظ دمياط تتابع فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

في البداية تفقدت "نائب المحافظ" الفاعليات والأنشطة الموجودة، واستمعت إلى شرح مفصل عن الفاعليات الموجودة، وأشادت بأهمية هذه المبادرة في رفع الوعي المجتمعي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن مبادرة "أنت الحياة" تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضحت نائب محافظ دمياط، أن هذه المبادرة تحمل في طياتها رسالة سامية تتمثل في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم والمساعدة لأهلنا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بأبناء الوطن وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وهي تعكس مدى حرصنا على بناء مجتمع متماسك ومتكاتف.

كما وجهت الشكر كل الجهات المشاركة في هذه المبادرة، ودعت الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة، مؤكدةً إننا على ثقة بأن مبادرة "أنت الحياة" ستترك أثرًا إيجابيًّا على حياة الكثيرين.

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