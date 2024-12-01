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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مدمرة و3 سفن إمداد أمريكية

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلن الحوثيون، مساء يوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للقوات الأمريكية، وذلك وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

 

جماعة الحوثي تقصف هدفا حيويا في إسرائيل 

في سياق متصل، قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد: نفذنا عملية ضد هدف في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضافت جماعة الحوثي: "استهدفنا موقعا حيويا في منطقة يافا وأصبناه بدقة وسنواصل تصعيد عملياتنا العسكرية بالصواريخ والمسيرات دعما لغزة والضفة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي تقرير أولي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والتفاصيل لاحقا".

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان لاحق: "بعد انطلاق صفارات الإنذار صباح الأحد في مناطق الشفيلة ولخيش واليركون، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

إصابات بعد إطلاق الصاروخ من اليمن

ومن جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأمس السبت، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية في البحر الأبيض المتوسط اعترضت طائرة مسيرة في طريقها إلى إسرائيل كانت قادمة من الشرق.

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