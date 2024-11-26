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خارج الحدود

الحوثيون تعلن جاهزيتها لصفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت جماعة الحوثيين فى اليمن، مساء أمس الإثنين، "جاهزيتها لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية".


وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع لجماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، في حوار مع موقع "الثورة نت "، "نحن جاهزون ومستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، كما نعلن جاهزيتنا واستعدادنا الدخول في صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف وبلا استثناء".


ودعا المرتضى، "المشايخ والشخصيات الاجتماعية ممن لديهم القدرة في العمل كوسطاء محليين، إلى التحرك في هذا الملف لإنهاء معاناة الأسرى بأي طريقة".

وكان وزير خارجية حكومة جماعة الحوثي جمال عامر، أكد في وقت سابق، عدم وجود أي مشكلة فيما يخص الجانب اليمني في صنعاء باعتبار أن هناك جهة واحدة هي المسؤولة عن هذا الملف متمثلة بلجنة شؤون الأسرى، وكل كشوفاتها جاهزة بالمعلومات التفصيلية حول الأسرى والجثامين منذ بداية المفاوضات".

ولفت عامر إلى أن "العرقلة راجعة لتعدد الأطراف واختلاف توجهاتهم لدى الطرف الآخر (في إشارة إلى الحكومة اليمنية)".


واستنكر عامر ما وصفه بتدخلات حكومة الرياض، قائلا إنها "منعت إجراء تبادل الأسرى والذي كان ناجحا ويتم عبر وساطات من شخصيات اجتماعية"، مجددا "التأكيد على جاهزية صنعاء لاستكمال عمليات تبادل الأسرى في أي وقت، وفقا لما تم التوقيع عليه برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".


وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، اختتمتا في 6  يوليو الماضي، جولة مفاوضات استضافتها العاصمة العُمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة، بشأن الأسرى والمحتجزين على خلفية الصراع الدائر في اليمن، بالاتفاق على إطلاق الجماعة سراح القيادي في التجمع اليمني للإصلاح [ثاني أكبر الأحزاب في اليمن] محمد قحطان، حال كان على قيد الحياة، مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرًا تابعين لـ "الحوثيين" ما لم فإنه يتم تبادل جثمان السياسي البارز بجثامين 50 أسيرًا من الجماعة.


ويأتي الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة و"الحوثيين" في مسقط، بعد أكثر من عام من التعثر في ملف الأسرى، منذ مايو العام الماضي، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب [مقر قيادة الجيش اليمني]، تمهيدًا لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى.

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