الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإدارة المستقبلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى اختيار مواجهة روسيا، مهددا بحدوث "فوضى" إذا لم يحدث ذلك.

وقال خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "يمكننا أن نستمر في مقاومة الكرملين، أو يمكننا أن نسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتصرف على طريقته الخاصة ليحكم على أطفالنا وأحفادنا بالعيش في عالم من الفوضى والصراع".

ووفقا لأوستن، اتخذت الإدارة الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارها، وكذلك الائتلاف المكون من الحزبين في الكونجرس، وأضاف: "سيتعين على الإدارة المقبلة أن تتخذ قرارها".

وفي الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة أكبر راعٍ لنظام كييف، الذي يستخدم الأسلحة الغربية ضد السكان المدنيين في روسيا الاتحادية.

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تشن حربا هجينة ضد روسيا في أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة سعت تاريخيا في سياستها الخارجية إلى خلق المشاكل ومن ثم محاولة استغلالها.

وأشار لافروف أيضا إلى أن القيادة الروسية لم تكن لتتخذ قرارا بإجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لولا التزمت كييف ورعاتها الغربيون باتفاقات مينسك.

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