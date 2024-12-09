الشركة الألمانية تفشل في إنهاء أزمة المؤجلات.. جدل بعد تأجيل مباراة الأهلي وإنبي.. وخبراء عن رئيس المسابقات الجديد: "أحمد زي الحج أحمد" وتغيير شكل الدوري لم يكن بحاجة لشركة أجنبية

رابطة الأندية، شهدت الساعات الثماني والأربعين الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد إعلان لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة موافقاتها على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراة فريق الكرة الأول أمام إنبي في الجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة.

مباراة الأهلي كان محددا لها غدا الثلاثاء في السابعة مساء، ولكن مسئولي القلعة الحمراء طلبوا تأجيل المباراة أمام إنبي، خاصة أن الفريق الأحمر سيطير في نفس اليوم وهو غدا الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال.

فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

رابطة الأندية تؤجل أول مباراة للأهلي

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب رسمي أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها غدا الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري في مباراته الأولى ببطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال في نفس اليوم.

أعصاء رابطة الأندية، فيتو

بيان رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي وإنبي

وأعلنت رابطة الأندية مساء السبت الماضي تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بيان رسمي جاء كالتالي:

بيان رابطة الأندية المصرية، فيتو

تجاهل جدول الشركة الألمانية لإبادة المؤجلات

جاء قرار رابطة الأندية المصرية بالموافقة على طلب الأهلي بتأجيل مباراته أمام إنبي، لتثير التساؤل حول جدوى التعاقد مع الشركة الألمانية التي جاءت بها الرابطة من أجل تنظيم ووضع جدول الدوري الممتاز "دوري نايل" في الموسم الجديد ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ كما وضعت أيضا جدول مسابقى كأس الرابطة، خاصة أن التعاقد مع الشركة جاء بهدف التخلص من أفة المؤجلات التي تضرب المسابقات المحلية، وتهدد إستقرارها في السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ جائحة كورونا

ورأى البعض أن الشركة الألمانية لإبادة المؤجلات ومعها رابطة الأندية قد سقطتا في أول إختبار، وتم تأجيل أول مباراة في الموسم الكروي بشكل مبكر جدا، كما أن سفر الأهلي إلى قطر في نفس اليوم لك يكن يستدعي تأجيل مباراة الغد أمام إنبي، فكان يمكن أن يلعب الأهلي المباراة، ويغادر مساء إلى الدوحة، خاصة أنه سغادر على متن طائرة خاصة، كما أن مباراته في بطولة إنتركونتيننتال ستقام يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري، أي بعد مباراته أمام إنبي بأربعة أيام، وفقا لما تقضي به لائحة المسابقات في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة

فيما رأت أصوات أخرى أن الأهلي كان من الممكن أن يخوض مباراة إنبي غدا بفريق الشباب، خاصة أن مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس الرابطة، تأتي من باب تفادي التعرض للعقوبات الشديدة حال الانسحاب من البطولة المحلية، وبالتالي فلم يكن هناك أي داعي لتأجيل المباراة، ولم يكن هناك جدوى من وجود الشركة الألمانية وتكبد خزينة رابطة الأندية مئات الألاف من الدولارات دون جدوى، ما يمثل إهدارا للمال العام

رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، فيتو

جدوى التعاقد مع رئيس جديد للجنة المسابقات

الهجوم على رابطة الأندية بعد قرارها بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، لم يقتصر على الشركة الألمانية التي قامت بوضع جدولي الدوري الممتاز وكأس الرابطة، بل إمتد الهجوم ليطال طه عزت رئيس لجنة المسابقات الجديد برابطة الأندية المصرية، والذي تم تعيينه بديلا للحج عامر حسين لإدارة مسابقة دوري نايل في الموسم الجديد، على أن تكون مهمته الأولى هى التخلص من أفة المؤجلات، ولكن الرجل سقط في أو إختبار وتم تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي بدون سبب رأه الكثيرين غير مقنع، وهو ما جعل أغلب المتابعين يتساءلون.. لماذا إذن تم التعاقد مع رئيس جديد للجنة المسابقات ؟ ألم يكن من الأولى إستمرار عامر حسين وردد بعضهم ساخرًا "أحمد زي الحج أحمد".

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، فيتو

تغيير شكل الدوري لم يكن في حاجة للشركة الألمانية

ورأت أصوات أخرى بين مسئولي أندية الدوري الممتاز، أن تغيير شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وإقامة نسخة الموسم الحالي من دور واحد، سهل المهمة كثيرا على لجنة المسابقات برابطة الأندية، بعد تقلص عدد جولات الدوري إلى 26 جولة فقط بدل من 34 جولة، ولم يكن هناك حاجة للتعاقد مع الشركة الألمانية، في ظل أزمة نقص العملات الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري

وباتت أغلب المسئولين عن كرة القدم المصرية ممثلين في مسئولي رابطة الأندية أو مسئولي اتحاد الكرة، أو حنى مسئولي اندية الدوري الممتاز، يخشون كثيرا من ظهور مؤجلات جديدة في الموسم الكروي مستقبلا، ما يهدد إنتظام المسابقات المحلية ويمكن أن ينعكس سلبا على المنتخبات الوطنية، التي تنتظرها ارتباطات كثيرة في الموسم الحالي.

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