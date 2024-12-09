الإثنين 09 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

انقلاب اتوبيس،فيتو
انقلاب اتوبيس،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق أتوبيس انقلب بمدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، كان محملا بـ ٢٦ راكبا، وأسفر عن إصابة  ٣ أشخاص تم نقلهم للمستشفى فور انتقال الخدمات المرورية لموقع الحادث.

 تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا يفيد بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص وبالانتقال تبين انقلاب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة التي أدت لوقوعه وتسببت في إصابة ٣ أشخاص.

وجار سحب الأتوبيس عبر ونش المرور وتحرير محضر الواقعة. 

  

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الأجهزة الأمنية أمام شل اوت اسود الرحاب شرطة القاهرة الجديدة غرفة عمليات النجدة

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