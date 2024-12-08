الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قرى وبلدات جنوب سوريا: مجبرون على التحرك

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم، تحذيرات إلى سكان قرى وبلدات في جنوب سوريا، قال فيها إن القتال في مناطقهم يجبره على التحرك ولكنه لا ينوي المساس بهم، وفق زعمه.

 

الجولاني يوجه كلمة للشعب عبر التلفزيون السوري

فى ذات السياق وجه أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، كلمة إلى المواطنين عبر التلفزيون السوري الرسمي، بأن الفصائل لن تتراجع وستواصل الطريق الذي بدأته في عام 2011، قائلا إن "المستقبل لنا".

وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، قال فى  كلمة له أيضا فى وقت سابق اليوم الأحد، نداء قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".

وأضاف الجولاني أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".

 

وجاءت رسالة قائد هيئة تحرير الشام بعد دخول الفصائل المسلحة دمشق فجر الأحد، بعدما حققت تقدما سريعا في أنحاء سوريا على مدار الأيام القليلة الماضية.

 

مغادرة بشار الأسد لـ سوريا بصفقة مع المعارضة 

قالت الخارجية الروسية: إن بشار الأسد، قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح.

 وأوضحت، أن القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية في حالة تأهب قصوى، ولا تهديد خطير لسلامتهم.

وتابعت الخارجية، ندعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

كما ناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جميع الأطراف توجيه دعوة  إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

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أحمد الشرع الجولاني التلفزيون السوري هيئة تحرير الشام محمد غازي الجلالي بشار الأسد

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