الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

المعارضة السورية تعلن تقديم ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في البلاد

قاعدة روسية، فيتو
قاعدة روسية، فيتو

ذكرت وكالة  الأنباء تاس، نقلا عن مصادر في الكرملين، أن المعارضة السورية قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

المعارضة السورية تقدم ضمانات للقواعد الروسية 

وقال المصدر لوكالة تاس: "يتواصل المسؤولون الروس مع ممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي تكفل قادتها بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا".

كما أعلنت المعارضة السورية المسلحة في وقت سابق، عن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية المتواجدة في العاصمة السورية دمشق.

سقوط بشار الأسد وسيطرة العاصمة 

وأعلنت السفارة الروسية لدى دمشق في وقت سابق، أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

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سوريا سقوط بشار الاسد بشار الأسد روسيا

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